أخبار عاجلة

محمود طاهر يهنىء «يد الأهلي» بالسوبرالإفريقي.. ويشيد باللاعبين -
محمود فايز: جمهور الأهلي وراء الفوز بالسوبر -
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: أنجزنا مشروع ممر يمتد من القاهرة وحتى كيب تاون بجنوب أفريقيا -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب فوزهم ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - كلمة وزير الخارجية الروسي في مجلس الأمن .. يتهم بريطانيا بتمويل جماعات إرهابية -
مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين -
ملكة جمال وهذه بداية تعارفهما.. سارة شاهين «الزوجة الثانية» لعمرو واكد -
مساء dmc - أهم تصريحات وزير الخارجية في اجتماع لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان -
مساء dmc - الداخلية: بعض مواقع الأخبار دأبت على بث أخبار كاذبة تروج للشائعات -
مساء dmc - الداخلية تكشف هوية انتحاري الكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأعضاء الخلية الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

ارتفاع حصيلة الوفيات جراء انهيار منصة بناء في الصين إلى 74 شخصًا

Google+ Print
ارتفاع حصيلة الوفيات جراء انهيار منصة بناء في الصين إلى 74 شخصًا ارتفاع حصيلة الوفيات جراء انهيار منصة بناء في الصين إلى 74 شخصًا

الشرطة الصينية (أرشيفية)

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن حادث انهيار منصة بناء في محطة للطاقة شرقي الصين إلى 74 شخصا، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام رسمية الجمعة.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أنه تم التعرف على هويات 68 ضحية بحلول مساء الخميس، مضيفة أن أصغر الضحايا عمره 23 عاما وأكبرهم سنا 53 عاما، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

ووقع الحادث يوم الخميس في إقليم جيانجشي شرقي البلاد عندما انهارت منصة تحمل نحو 60 عاملا داخل برج تبريد تحت الإنشاء، بحسب شينخوا.

وكان هناك نحو 12 شخصا على الأرض ينتظرون بدء فترة عملهم عندما انهارت المنصة، إلا أن معظمهم تمكن من الهرب.

وشارك أكثر من 300 من عمال الإنقاذ وسبع رافعات في جهود الإنقاذ.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا