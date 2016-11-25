ارتفاع حصيلة الوفيات جراء انهيار منصة بناء في الصين إلى 74 شخصًا

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن حادث انهيار منصة بناء في محطة للطاقة شرقي الصين إلى 74 شخصا، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام رسمية الجمعة.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أنه تم التعرف على هويات 68 ضحية بحلول مساء الخميس، مضيفة أن أصغر الضحايا عمره 23 عاما وأكبرهم سنا 53 عاما، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

ووقع الحادث يوم الخميس في إقليم جيانجشي شرقي البلاد عندما انهارت منصة تحمل نحو 60 عاملا داخل برج تبريد تحت الإنشاء، بحسب شينخوا.

وكان هناك نحو 12 شخصا على الأرض ينتظرون بدء فترة عملهم عندما انهارت المنصة، إلا أن معظمهم تمكن من الهرب.

وشارك أكثر من 300 من عمال الإنقاذ وسبع رافعات في جهود الإنقاذ.