«القوى العاملة» تعلن وصول جثمان مصري توفي بإيطاليا اليوم

وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات فورية،للمستشار العمالي التابع لوزارة القوي العاملة،بالقنصلية المصرية بإيطاليا، بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بنقل جثمان المواطن المصري الذي توفي بالسكتة القلبية،فضلا عن متابعة مستحقاته،والضمان الاجتماعي،وذلك بالتعاون مع القنصلية.

وأكد الوزير في صريح اليوم : إنه تلقى تقريرا عاجلا اليوم الجمعة، من المستشار العمالي بروما عزت عمران ، يشير فيه إلى أن جثمان المتوفي سيصل لأرض الوطن اليوم حوالي الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ، علي رحلة مصر للطيران رقم (706) القادمة من إيطاليا”.

وأشار إلي أن المواطن المتوفي يدعي أحمد عبد الحليم سلطان،وعمره 34 عاما ومتزوج ويعول طفلة عمرها ثلاث شهور ، وأسرته كانت تقيم معه في منطقة الشينزلو بميلانو، وهو أصلا من بلبيس بمحافظة الشرقية، وإن مكتب التمثيل العمالي بعد متابعة إجراءات تحديد سبب الوفاة،وكذلك عودة الجثمان، تأكد من تقرير الطب الشرعي أن سبب الوفاة السكتة القلبية، حيث كان المتوفي يعالج من مرض الغدة الدرقية.

وأضاف إنه بمتابعة مكتب التمثيل العمالي مستحقات المتوفي وجد أنه كان يعمل كعامل نظافة لدي صاحب عمل مصري منذ أكثر من أثني عشر عاما،وأن معظم سنوات خدمته بدون تأمينات ومعاشات،إلا القليل منها كانت بصورة رسمية ، حيث أفادت هيئة التأمينات الإيطالية أن المواطن المتوفي لم يسدد الحد الأدني من أقساط التأمينات والمعاشات،وبذلك لا يحق له معاش ،مشيرة إلي أنه لحصول أسرة المتوفي علي معاش لابد أن يكون مؤمن عليه آخر خمس سنوات، ومسدد أقساط التأمينات والمعاشات ثلاث سنوات علي الأقل من الخمس سنوات، ولذلك يحق لأسرة المتوفي مكافأة يحصلون عليها لمرة واحدة،ويتابع المستشار العمالي مستحقات المتوفي لدى صاحب العمل بصورة ودية.

أ ش أ