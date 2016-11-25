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قنصل فلسطين بالإسكندرية يشيد بدور مصر الداعم للقضية الفلسطينية

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قنصل فلسطين بالإسكندرية يشيد بدور مصر الداعم للقضية الفلسطينية قنصل فلسطين بالإسكندرية يشيد بدور مصر الداعم للقضية الفلسطينية

قنصل عام فلسطين بالإسكندرية السفير حسام الدباس

شارك قنصل عام فلسطين بالإسكندرية السفير حسام الدباس مساء يوم الخميس في ندوة ثقافية نظمتها لجنة العلاقات الخارجية بجمعية أصدقاء مكتبة الإسكندرية حول القضية الفلسطينية وتطورات الوضع الجاري في الأراضي المحتلة.

وأشاد الدباس – في كلمته – بدور الداعم للقضية الفلسطينية، وتناول عمق العلاقات المصرية الفلسطينية، وأهميتها تاريخيا، كما استعرض تاريخ القضية الفلسطينية منذ وعد بلفور المشؤوم وحتى الوضع الراهن.

وتطرق الدباس إلى وثيقه إعلان الاستقلال بالجزائر عام 1988، والذي يعطي الأمل لوحدة الفلسطينيين واستقلالهم، فضلا عن انتفاضة الأقصى والحجارة، والتي جعلت العالم يهتم بالقضية.

وتقدم الدباس بالشكر إلى جمعية أصدقاء مكتبة الإسكندرية على إتاحة مثل تلك الفرص والندوات لتوعية الشباب بالقضية الفلسطينية، وعرض تطورات القضية الفلسطينية تاريخيا لما لها من أهمية محورية في الشرق الأوسط.

شارك في الندوة رئيس لجنة العلاقات الخارجية بجمعية أصدقاء مكتبة الإسكندرية مصطفى السروجي، والأستاذ محمد حماد مسؤول الشؤون الثقافية بالقنصلية العامة لدولة فلسطين بالإسكندرية.

أ ش أ

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