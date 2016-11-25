اليوم.. انقطاع المياه عن الدقى وجامعة القاهرة وشارع مراد بالجيزة لمدة 8 ساعات

كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، قطع المياه عن مناطق "الدقى ـ بين السرايات ـ شارع جامعة القاهرة ـ شارع مراد ـ شارع الجيزة" لمدة 8 ساعات اعتبار من الساعة العاشرة مساء اليوم، الجمعة، وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى بسبب أعمال إحلال وتجديد خط الطرد الرئيسى الخارج من محطة مياه الجيزة بشارع هارون.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك فى الأماكن المتأثرة.