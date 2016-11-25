أخبار عاجلة

محمود طاهر يهنىء «يد الأهلي» بالسوبرالإفريقي.. ويشيد باللاعبين -
محمود فايز: جمهور الأهلي وراء الفوز بالسوبر -
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: أنجزنا مشروع ممر يمتد من القاهرة وحتى كيب تاون بجنوب أفريقيا -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب فوزهم ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - كلمة وزير الخارجية الروسي في مجلس الأمن .. يتهم بريطانيا بتمويل جماعات إرهابية -
مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين -
ملكة جمال وهذه بداية تعارفهما.. سارة شاهين «الزوجة الثانية» لعمرو واكد -
مساء dmc - أهم تصريحات وزير الخارجية في اجتماع لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان -
مساء dmc - الداخلية: بعض مواقع الأخبار دأبت على بث أخبار كاذبة تروج للشائعات -
مساء dmc - الداخلية تكشف هوية انتحاري الكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأعضاء الخلية الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

اليوم.. انقطاع المياه عن الدقى وجامعة القاهرة وشارع مراد بالجيزة لمدة 8 ساعات

Google+ Print
اليوم.. انقطاع المياه عن الدقى وجامعة القاهرة وشارع مراد بالجيزة لمدة 8 ساعات اليوم.. انقطاع المياه عن الدقى وجامعة القاهرة وشارع مراد بالجيزة لمدة 8 ساعات

>كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، قطع المياه عن مناطق "الدقى ـ بين السرايات ـ شارع جامعة القاهرة ـ شارع مراد ـ شارع الجيزة" لمدة 8 ساعات اعتبار من الساعة العاشرة مساء اليوم، الجمعة، وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى بسبب أعمال إحلال وتجديد خط الطرد الرئيسى الخارج من محطة مياه الجيزة بشارع هارون.

 

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك فى الأماكن المتأثرة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365