الشرقية يتحدى الاتحاد السكندرى ببنها.. الليلة

كتب - هيثم عويس

تنطلق اليوم مباريات الأسبوع الحادى عشر للدورى بلقاءين مهمين بعد وصول المسابقة إلى مرحلة حاسمة وأصبح لكل نقطة ثمنها الغالى، فلكل فريق أهدافه التى يصبو إليها فأهل القمة يبحثون عن الثلاث نقاط لتحقيق اللقب، بينما يسعى أهل المؤخرة إلى الزحف نحو منطقة الأمان قبل فوات الأمان، بينما يتمنى فرق الوسط الدخول ضمن الأندية المنافسة على المربع الذهبى .

فى الثالثة إلا ربع عصرًا يستضيف الشرقية نظيره الاتحاد السكندرى باستاد بنها الرئيسى فى اللقاء الأول لأبناء الزقازيق تحت قيادة علاء عبد العال المدير الفنى الجديد للفريق الذى حل بدلاً من طارق يحيى فى محاولة لتحقيق الانتصارات على أمل الهروب من المؤخرة خاصة أن الشرقية يحتل المركز التاسع عشر والأخير برصيد 4 نقاط .

فى المقابل يدخل الاتحاد السكندرى اللقاء فى المركز السادس برصيد 16 نقطة بعد الفوز الأخير الذى حققه على النصر للتعدين بهدف نظيف، ويبحث مختار مختار المدير الفنى للفريق عن الثلاث نقاط للتقدم خطوة فى جدول المسابقة .