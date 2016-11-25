أخبار عاجلة

محمود طاهر يهنىء «يد الأهلي» بالسوبرالإفريقي.. ويشيد باللاعبين -
محمود فايز: جمهور الأهلي وراء الفوز بالسوبر -
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: أنجزنا مشروع ممر يمتد من القاهرة وحتى كيب تاون بجنوب أفريقيا -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب فوزهم ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - كلمة وزير الخارجية الروسي في مجلس الأمن .. يتهم بريطانيا بتمويل جماعات إرهابية -
مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين -
ملكة جمال وهذه بداية تعارفهما.. سارة شاهين «الزوجة الثانية» لعمرو واكد -
مساء dmc - أهم تصريحات وزير الخارجية في اجتماع لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان -
مساء dmc - الداخلية: بعض مواقع الأخبار دأبت على بث أخبار كاذبة تروج للشائعات -
مساء dmc - الداخلية تكشف هوية انتحاري الكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأعضاء الخلية الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

الشرقية يتحدى الاتحاد السكندرى ببنها.. الليلة

Google+ Print
الشرقية يتحدى الاتحاد السكندرى ببنها.. الليلة الشرقية يتحدى الاتحاد السكندرى ببنها.. الليلة

>كتب - هيثم عويس

تنطلق اليوم مباريات الأسبوع الحادى عشر للدورى بلقاءين مهمين بعد وصول المسابقة إلى مرحلة حاسمة وأصبح لكل نقطة ثمنها الغالى، فلكل فريق أهدافه التى يصبو إليها فأهل القمة يبحثون عن الثلاث نقاط لتحقيق اللقب، بينما يسعى أهل المؤخرة إلى الزحف نحو منطقة الأمان قبل فوات الأمان، بينما يتمنى فرق الوسط الدخول ضمن الأندية المنافسة على المربع الذهبى .

 

فى الثالثة إلا ربع عصرًا يستضيف الشرقية نظيره الاتحاد السكندرى باستاد بنها الرئيسى فى اللقاء الأول لأبناء الزقازيق تحت قيادة علاء عبد العال المدير الفنى الجديد للفريق الذى حل بدلاً من طارق يحيى فى محاولة لتحقيق الانتصارات على أمل الهروب من المؤخرة خاصة أن الشرقية يحتل المركز التاسع عشر والأخير برصيد 4 نقاط .

 

فى المقابل يدخل الاتحاد السكندرى اللقاء فى المركز السادس برصيد 16 نقطة بعد الفوز الأخير الذى حققه على النصر للتعدين بهدف نظيف، ويبحث مختار مختار المدير الفنى للفريق عن الثلاث نقاط للتقدم خطوة فى جدول المسابقة .

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365