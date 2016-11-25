محمد بن راشد: فقدت دولة الإمارات أحد رجالها المخلصين

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الفريق خميس مطر المزينة قائد عام شرطة دبي الذي توفي إثر أزمة قلبية، مؤكداً سموه أن الإمارات فقدت أحد رجالها المخلصين.

وكتب سموه عبر حسابه الرسمي في تويتر "فقدت دولة الامارات أحد رجالها المخلصين .. خميس مطر المزينة كان قائدا لفريق عمل وجندي في خدمة الوطن وأب لأسرة صالحة.. رحمه الله رحمة واسعة".

وأضاف سموه "تعازي الشخصية لأسرة خميس مطر وأصحابه ولأهل دبي ولشعب دولة الامارات، ومن ترك إرثا للوطن كإرث خميس مطر فما رحل بل سطر نفسه في سجل مجد الدولة".