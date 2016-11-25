أخبار العراق.. قوات الحشد الشعبى تصد هجوم داعش بالمحور الغربى فى الموصل

بغداد أ ش أ

صدت قوات الحشد الشعبى، فجر اليوم الجمعة، هجوما لمسلحى تنظيم داعش الارهابى بالمحور الغربى للموصل مركز محافظة نينوى شمالى العراق .

وقال الناطق باسم الحشد النائب العراقى احمد الاسدى انه تم تدمير ١١ سيارة لداعش وقتل عدد كبير من الإرهابيين الذين حاولوا الهجوم على خطوط الصد فى المنطقة الممتدة بين المحلبية وقرية نزارة ومحلبية وشيخ ابراهيم وتكبيد التنظيم خسائر فادحة.

وأشار إلى أن أحد مقرات الحشد تعرض لقصف الليلة الماضية مما أدى الى إصابة ستة بينهم ثلاثة قياديين هم: الحاج شبل الزيدى والحاج ابو حسام السهلانى والشيخ كريم الخاقانى اضفة الى ثلاثة من افراد الحماية والجميع إصاباتهم طفيفة ماعدا شبل الزيدى الذى تعرض لاصابة فى الأمعاء ولكن حالته مستقرة وادخل الى غرفة عمليات مستشفى الحشد الميدانى لإجراء الإسعافات الضرورية وقد تجاوز مرحلة الخطر .

واكد الاسدى ان جميع قيادات الحشد الشعبى بخير ، وهم فى معركة وليسوا فى نزهة وسقوط قذيفة هاون اثناء تواجدهم فى الصفوف الأمامية امر طبيعى وتسببت القذيفة فى اصابات طفيفة .

ولفت الى ان قيادات الحشد اجتمعت للتخطيط للمرحلة الخامسة من عمليات غرب الموصل بعد استكمال المرحلة الرابعة التى نجحت فى تحرير العديد من القرى فى محيط مطار تلعفر العسكرى وعزل وتطويق قضاء تلعفر عن محيطه والموصل شرقا والتماس مع القوات الكردية فى سنجار غربا.