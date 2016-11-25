اختيار جيمس كوردن لتقديم حفل جوائز غرامي الموسيقية

صرّحت الأكاديمية الوطنية الأمريكية لتسجيل الفنون والعلوم، أنّ الممثل ومقدّم البرامج البريطاني الشهير جيمس كوردن James Corden سيقدم حفل جوائز غرامي الموسيقية بدورته الـ 59، الذي من المتوقع أن يقام في 12 شباط/فبراير المقبل في لوس أنجلوس.

وقال نيل بورتنو، رئيس أكاديمية التسجيل في بيان خاص : "بفضل كاربول كاريوكي خضنا رحلات مذهلة مع جيمس، وأكاديمية التسجيل متحمسة لمشاركة شغفه وحماسه تجاه الموسيقى كمقدّم ترفيهي وكمحبّ للموسيقى على مسرح غرامي."

يشار إلى أنّ فنان الهيب هوب إل.إل كول جيه كان قد قدّم حفل جوائز غرامي الموسيقية لمدة خمس سنوات .





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