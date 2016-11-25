ملك السويد يطلع على تجربة مركز الملك عبدالعزيز الحوارية

أشاد فخامة الملك كارل جوستاف السادس عشر ملك السويد الرئيس الفخري للصندوق الكشفي العالمي بدور المملكة في دعم برامج الكشافة العالمية، برامج رسل السلام، مؤكدا على ما ينتج عن ذلك من تواصل وتفاعل حضاري مثمر، ومن إرساء لقيم التعايش والتعاون، كما أشاد كذلك بالتجربة الحوارية التي يقوم بها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لنشر قيم الحوار ومبادئ التعايش في المجتمع السعودي. جاء ذلك خلال زيارته لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني أمس الخميس؛ حيث كان في استقباله الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، ونائب الأمين العام للمركز د. فهد بن سلطان السلطان، وعدد من المسؤولين في المركز. وقد اطلع ملك السويد الرئيس الفخري للصندوق الكشفي العالمي على مشروعات المركز وبرامجه الحوارية، وما تتضمنه من برامج وأنشطة تسهم في تعزيز الحوار الفكري والثقافي، كما تسهم في إيصال المفاهيم الحوارية، والأفكار والتصورات وتبادلها بين مختلف الأطياف الثقافية.

من جانبه، رحب ابن معمر بهذه الزيارة التي تعزز من قيم الحوار والتفاهم والتعاون بين حركة الكشافة العالمية ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، مشيرا إلى الدور الذي تلعبه مملكة السويد في إثراء الثقافة العالمية، وفي مشاركتها بفعالية في دعم الثقافات النامية، مشيداً بالتعاون الوثيق بين المملكة والسويد في مختلف المجالات، رافعاً خالص شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين على إتاحة الفرصة لاستضافة ضيوف المملكة، وتعريفهم بدور المركز وما وصل إليه.