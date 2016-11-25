حاخامات الصهيونية الدينية: حرائق إسرائيل غضب الرب لانتهاك حرمة السبت

كتب - محمود محيى

قال عدد من حاخامات "الصهيونية الدينية العليا"، إن سبب الحرائق الهائلة التى تشهدها إسرائيل حاليا هو غضب الرب بسبب انتهاك "حرمة السبت.

ونقل موقع "واللا" الإخبارى الإسرائيلى، عن الحاخام الياكيم ليفانون حاخام الضفة الغربية وأحد كبار حاخامات الصهيونية قوله، إن التأخبر فى سن قانون يمنع إخلاء المستوطنات من الأراضى الفلسطينية وانتهاك الإسرائيليين من التيار العلمانى لحمة السبت سبب موجة الحرائق التى تضرب البلاد.

ونشر الحاخام المتشدد رأيه فى الموقع الإخبارى الدينى "محبوك"، المتخصص فى شئون التيار الدينى، وأشار خلاله إلى أنه لأول مرة فى مثل هذا التوقيت من العام تهب موجة جافة من العواصف رغم اقتراب فصل الشتاء.

وفى السياق نفسه قال الحاخام تسهيون بارون، أبرز الحاخامات اليهود الشرقيين في القطاع الحريدي، أن سبب الحرائق هو "تدنيس السبت.