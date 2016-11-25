"القوى العاملة" بالبرلمان: نسعى لوضع حد أدنى للأجور بالقطاع الخاص بقانون العمل

كتب مصطفى السيد

أكد المهندس فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة أوصت الحكومة بأن يلبى قانون العمل الجديد تطلعات الشباب فى العمل بقطاع الخاص، مشيرا إلى أن أهم المشكلات التى يعانى منها الشباب تهديد صاحب العمل للشباب وتوقيعه على استمارة 6 عند بدء العمل.

وأضاف عضو لجنة القوى العاملة فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة عازمة على أن يخرج قانون العمل الجديد فى شكل مناسب يعطى ثقة للشباب فى القطاع الخاص، غير مهددين بالفصل، وأن يعطهم القانون الجديد حقوقهم كاملة من أجور، وإجازات، ومعاش نهاية الخدمة.

وأشار أبو خضرة إلى أن اللجنة سوف تعقد جلسات استماع، وحوار مجتمعى مع الشباب، وأصحاب العمل، والشركات، والنقابات العمالية حول قانون العمل الجديد، مضيفا أن لجنة القوى العاملة ستوصى بأن يكون هناك حد أدنى للأجور فى القطاع الخاص.

ولفت إلى أن اللجنة تنتظر وصول مشروع قانون العمل الجديد من الحكومة، للبدء فى مناقشته داخل اللجنة.

كانت الحكومة تبحث الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد، بعد إدخال كافة الملاحظات الواردة من الوزارات والجهات المعنية، من قبل اللجنة المشكلة بمعرفة وزير العدل، تمهيدًا لرفعه لمجلس النواب لاتخاذ الإجراءات التشريعية بشأنه.