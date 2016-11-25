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"الرومنسي" هاني سلامة يخضع لشروط السوق والفيلم القادم "أكشن"

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الخميس 24-11-2016 21:51

بحثاً عن "مكانه الطبيعي" بالسينما المصرية، وافق النجم هاني سلامة على التخلي عن أدواره الرومنسية والكوميدية القرب لقلبه وملامحه، وتعاقد على تقديم دور أكشن للمرة الأولى بتاريخه، بفيلم يحمل اسم "خبر عاجل" من تأليف السيناريست عمرو محمود يس، وإخراج وائل إحسان.

هاني الغائب عن الشاشة الكبيرة منذ خمس سنوات تفرغ فيها مجبراً لتقديم الدراما التلفزيونية، أكد أن الدور ينتمي لفئة الأكشن، ولكنه لا يتضمن مشاهد البلطجة، لأن العمل تدور أحداثه بإطار وطني، رافضاً الكشف عن التفاصيل الكاملة لشخصيته، وأشار الى أن فريق نجوم العمل سيكتمل قريباً بعد التعاقد مع شركة الريماس المنتجة للعمل.

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سيدتي