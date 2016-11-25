بعد دخوله المستشفى.. عبد الحسين عبد الرضا يطمئن الجمهور على صحته

نشرت الصفحة الرسمية للفنان الكويتي عبد الحسين عبد الرضا على موقع "إنستغرام" صباح اليوم، صورة له وهو يرقد على سريره داخل المستشفى، مطمئناً الجمهور عن صحته بعد إنتشار خبر مرضه ليلاً على مواقع التواصل الإجتماعي. وتم التعليق تحتها "صباح الإبتسامة والصحة والعافية . الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى على سلامة فناننا القدير ونبشركم بأن حالته الصحية تشهد كثيراً من التحسن.. شكراً لأناملكم وهي تخط كلمات الدعاء .. شكراً لكل من زار وسأل، سائلين الله عز وجل أن لا يركم مكروه في عزيز – الحساب الرسمي للفنان عبد الحسين عبد الرضا".

وكانت انتشرت ليلاً على موقع "تويتر" الكثير من التغريدات التي تتحدث عن مرض عبد الحسين، مما استدعى تدخلاً مباشراً من الفنان عبد الحسين عبد الرضا لكشف حقيقة وضعه الصحي.

فمثلاً نشرت مهيرة عبد العزيز تغريدة عبر حسابها على "تويتر" كتبت فيها "الزيارة ممنوعة عن عبد الحسين عبد الرضا بعد إصابته بفيروس لكن معنوياته مرتفعة جداً بحسب الشاعر الشيخ دعيج الخليفة الصباح".

وسبق للفنان الكويتي ان تعرض لعدة أزمات صحية من بينها عام 2005 عندما أصيب بجلطة دماغية وفي عام 2015 حيث خضع لعمليتيّ قسطرة.