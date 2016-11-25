الشاب خالد يغني بالزي الخليجي

على الرغم من أن أغاني الشاب الجزائري خالد تتسم بطابعها الغربي، إلا أنه ارتدى، بحسب فيديو قام بنشره رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لأول مرة الزي الخليجي خلال حفل غنائي أقيم في البحرين.

ارتدى الشاب خالد الثوب الخليجي والغترة في حفل غنائي على هامش افتتاح مهرجان "أكشنها" لمنافسات سباقات السيارات في حلبة البحرين الدولية.

وتداول رواد مواقع التواصل صوراً وفيديوهات للشاب خالد بزيه الجديد، وانتقد بعضهم النجم وطالبوه بعدم تكرار ذلك، في حين استحسن آخرون ما قام به، واعتبروا أنه ارتدى ثوباً عربياً أصيلاً، لذا يستحق التحية على ما فعله.

جدير بالذكر، أن الشاب خالد قدَّم مؤخراً فيديو كليب أغنيته الجديدة بعنوان "وحدة بوحدة"، وتعامل فيها مع الموسيقار الخليجي طلال، والمخرج يعقوب المهن.