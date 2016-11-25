أخبار عاجلة

محمود طاهر يهنىء «يد الأهلي» بالسوبرالإفريقي.. ويشيد باللاعبين -
محمود فايز: جمهور الأهلي وراء الفوز بالسوبر -
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: أنجزنا مشروع ممر يمتد من القاهرة وحتى كيب تاون بجنوب أفريقيا -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب فوزهم ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - كلمة وزير الخارجية الروسي في مجلس الأمن .. يتهم بريطانيا بتمويل جماعات إرهابية -
مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين -
ملكة جمال وهذه بداية تعارفهما.. سارة شاهين «الزوجة الثانية» لعمرو واكد -
مساء dmc - أهم تصريحات وزير الخارجية في اجتماع لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان -
مساء dmc - الداخلية: بعض مواقع الأخبار دأبت على بث أخبار كاذبة تروج للشائعات -
مساء dmc - الداخلية تكشف هوية انتحاري الكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأعضاء الخلية الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

الشاب خالد يغني بالزي الخليجي

Google+ Print

الخميس 24-11-2016 22:12

على الرغم من أن أغاني الشاب الجزائري خالد تتسم بطابعها الغربي، إلا أنه ارتدى، بحسب قام بنشره رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لأول مرة الزي الخليجي خلال حفل غنائي أقيم في البحرين.
ارتدى الشاب خالد الثوب الخليجي والغترة في حفل غنائي على هامش افتتاح مهرجان "أكشنها" لمنافسات سباقات السيارات في حلبة البحرين الدولية.
وتداول رواد مواقع التواصل صوراً وفيديوهات للشاب خالد بزيه الجديد، وانتقد بعضهم النجم وطالبوه بعدم تكرار ذلك، في حين استحسن آخرون ما قام به، واعتبروا أنه ارتدى ثوباً عربياً أصيلاً، لذا يستحق التحية على ما فعله.
جدير بالذكر، أن الشاب خالد قدَّم مؤخراً فيديو كليب أغنيته الجديدة بعنوان "وحدة بوحدة"، وتعامل فيها مع الموسيقار الخليجي طلال، والمخرج يعقوب المهن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
فيديو| أديب يكشف معلومات عن «خلية المرقسية»: لا تتبع «داعش»

فيديو| أديب يكشف معلومات عن «خلية المرقسية»: لا تتبع «داعش»

فيديو| قرطام: «الإسلام بريء من الإرهاب والمتطرفين.. دول خوارج»

فيديو| قرطام: «الإسلام بريء من الإرهاب والمتطرفين.. دول خوارج»

فيديو| شوط أول.. فيدال يتقدم للبايرن بهدف في ريال مدريد

فيديو| شوط أول.. فيدال يتقدم للبايرن بهدف في ريال مدريد

بالفيديو.. هدف رائع لناشيء الزمالك في شباك أتلتيك بلباو

بالفيديو.. هدف رائع لناشيء الزمالك في شباك أتلتيك بلباو