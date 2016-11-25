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كارينا كابور: لن أكشف عن إسم مولودي الجديد

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الخميس 24-11-2016 23:29

من الواضح أن نجمة بوليوود كارينا كابور Kareena Kapoor تنتظر بفارغ الصبر ولادة طفلها الأول من زوجها النجم سيف علي خان Saif Ali Khan، وهما في صدد التحضير لإسم المولود، الذي سيبصر النور بعد شهرين تقريباً.

وبالرغم من الكتمان السائد حول جنس طفلهما حتى الآن، حيث يبقيانه كمفاجأة، لكنهما مع ذلك لديهما بعض الأفكار المثيرة للاهتمام.

فقد صرّحت كارينا، في حديث لها خلال مقابلة صحفية أجرتهاـ حول سؤال عن اسم المولود المقترح: "من الواضح اننا لم نفكر في أي اسم حتى الآن، لكن زوجي سيف علي هو المشغول بهذا الأمر ويحاول اختيار الإسم المناسب بين لائحة الأسماء المميزة المقترحة."

كما أضافت كارينا ممازحة بعد طرح بعض الأسماء عليها مثل زيوس، شانيل، كابور، خان: "لن تعرفوا إسم مولودي الجديد أبداً، ولن أكشف عنه بل سيكون مفاجآة للجميع."

 

 


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