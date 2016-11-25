الزمالك يعسكر للمقاولون عقب صلاة الجمعة

كتب أحمد توفيق و عمرو جاب الله

يدخل فريق الزمالك معسكرًا مغلقًا اليوم الجمعة استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب غدًا السبت فى الأسبوع الـ11 لمسابقة الدورى الممتاز.

وينطلق معسكر الزمالك فور انتهاء صلاة الجمعة حيث يتجه الفريق لأحد فنادق منطقة التجمع الخامس على أن يخوض مرانه الأخير قبل مواجهة المقاولون بملعب بتروسبورت الذى سيستضيف المباراة فى السابعة مساء.

وضمت قائمة الزمالك 20 لاعبا هم : أحمد الشناوى وطارق حامد وإبراهيم صلاح ورمزى خالد وأحمد جعفر وشيكابالا ومحمد ناصف وحسنى فتحى وأيمن حفنى ومعروف يوسف ومحمود جنش وباسم مرسى وأحمد دويدار ومحمد إبراهيم والنيجيرى ستانلى والزامبى مايوكا وعلى جبر ومحمود حمدى وأسامة إبراهيم وعمر صلاح.