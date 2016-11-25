أخبار عاجلة

محمود طاهر يهنىء «يد الأهلي» بالسوبرالإفريقي.. ويشيد باللاعبين -
محمود فايز: جمهور الأهلي وراء الفوز بالسوبر -
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: أنجزنا مشروع ممر يمتد من القاهرة وحتى كيب تاون بجنوب أفريقيا -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب فوزهم ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - كلمة وزير الخارجية الروسي في مجلس الأمن .. يتهم بريطانيا بتمويل جماعات إرهابية -
مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين -
ملكة جمال وهذه بداية تعارفهما.. سارة شاهين «الزوجة الثانية» لعمرو واكد -
مساء dmc - أهم تصريحات وزير الخارجية في اجتماع لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان -
مساء dmc - الداخلية: بعض مواقع الأخبار دأبت على بث أخبار كاذبة تروج للشائعات -
مساء dmc - الداخلية تكشف هوية انتحاري الكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأعضاء الخلية الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

الزمالك يعسكر للمقاولون عقب صلاة الجمعة

Google+ Print
الزمالك يعسكر للمقاولون عقب صلاة الجمعة الزمالك يعسكر للمقاولون عقب صلاة الجمعة

>كتب أحمد توفيق و عمرو جاب الله

يدخل فريق الزمالك معسكرًا مغلقًا اليوم الجمعة استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب غدًا السبت فى الأسبوع الـ11 لمسابقة الدورى الممتاز.

 

وينطلق معسكر الزمالك فور انتهاء صلاة الجمعة حيث يتجه الفريق لأحد فنادق منطقة التجمع الخامس على أن يخوض مرانه الأخير قبل مواجهة المقاولون بملعب بتروسبورت الذى سيستضيف المباراة فى السابعة مساء.

 

وضمت قائمة الزمالك 20 لاعبا هم : أحمد الشناوى وطارق حامد وإبراهيم صلاح ورمزى خالد وأحمد جعفر وشيكابالا ومحمد ناصف وحسنى فتحى وأيمن حفنى ومعروف يوسف ومحمود جنش وباسم مرسى وأحمد دويدار ومحمد إبراهيم والنيجيرى ستانلى والزامبى مايوكا وعلى جبر ومحمود حمدى وأسامة إبراهيم وعمر صلاح.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365