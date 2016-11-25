أخبار عاجلة

محمود طاهر يهنىء «يد الأهلي» بالسوبرالإفريقي.. ويشيد باللاعبين -
محمود فايز: جمهور الأهلي وراء الفوز بالسوبر -
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: أنجزنا مشروع ممر يمتد من القاهرة وحتى كيب تاون بجنوب أفريقيا -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب فوزهم ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - كلمة وزير الخارجية الروسي في مجلس الأمن .. يتهم بريطانيا بتمويل جماعات إرهابية -
مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين -
ملكة جمال وهذه بداية تعارفهما.. سارة شاهين «الزوجة الثانية» لعمرو واكد -
مساء dmc - أهم تصريحات وزير الخارجية في اجتماع لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان -
مساء dmc - الداخلية: بعض مواقع الأخبار دأبت على بث أخبار كاذبة تروج للشائعات -
مساء dmc - الداخلية تكشف هوية انتحاري الكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأعضاء الخلية الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

الدراويش يدخلون معسكرا مغلقا اليوم استعدادًا لمباراة "طنطا"

Google+ Print
الدراويش يدخلون معسكرا مغلقا اليوم استعدادًا لمباراة "طنطا" الدراويش يدخلون معسكرا مغلقا اليوم استعدادًا لمباراة "طنطا"

>كتب سليمان النقر -نانسى القاضى

يدخل فريق الإسماعيلى معسكرًا مغلقًا اليوم الجمعة بفندق النادى استعدادًا لمواجهة طنطا بعد غدٍ الأحد ضمن منافسات الأسبوع الحادى عشر بمسابقة الدورى العام، حيث فضل الجهاز الفنى خوض معسكر مغلق لمدة 48 ساعة من أجل زيادة تركيز اللاعبين والتأكيد على أن مواجهة طنطا صعبة، والدراويش لا خيار أمامهم سوى الفوز والخروج بالثلاث نقاط لمصالحة الجماهير، بعدما استعادوا أداءهم المعهود أمام الزمالك فى الجولة الماضية ويبقى استعادة الانتصارات.

 

يحرص الجهاز الفنى للإسماعيلى على مشاهدة مباراتى طنطا الذى سيواجه الدراويش بعد غدٍ الأحد فى من أجل الوقوف على نقاط القوة فى صفوف أبناء السيد البدوى والسلبيات الموجودة فى صفوف المنافس.

 

ومن المقرر أن يعقد الجهاز الفنى للإسماعيلى محاضرة قبل المباراة يعرض فيها بمباراتى طنطا الأخيرتين وتحديد نقاط القوة والثغرات الموجودة فى صفوف الفريق الغرباوى.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو| أديب يكشف معلومات عن «خلية المرقسية»: لا تتبع «داعش»

فيديو| أديب يكشف معلومات عن «خلية المرقسية»: لا تتبع «داعش»

فيديو| قرطام: «الإسلام بريء من الإرهاب والمتطرفين.. دول خوارج»

فيديو| قرطام: «الإسلام بريء من الإرهاب والمتطرفين.. دول خوارج»

فيديو| شوط أول.. فيدال يتقدم للبايرن بهدف في ريال مدريد

فيديو| شوط أول.. فيدال يتقدم للبايرن بهدف في ريال مدريد

بالفيديو.. هدف رائع لناشيء الزمالك في شباك أتلتيك بلباو

بالفيديو.. هدف رائع لناشيء الزمالك في شباك أتلتيك بلباو