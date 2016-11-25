الدراويش يدخلون معسكرا مغلقا اليوم استعدادًا لمباراة "طنطا"

كتب سليمان النقر -نانسى القاضى

يدخل فريق الإسماعيلى معسكرًا مغلقًا اليوم الجمعة بفندق النادى استعدادًا لمواجهة طنطا بعد غدٍ الأحد ضمن منافسات الأسبوع الحادى عشر بمسابقة الدورى العام، حيث فضل الجهاز الفنى خوض معسكر مغلق لمدة 48 ساعة من أجل زيادة تركيز اللاعبين والتأكيد على أن مواجهة طنطا صعبة، والدراويش لا خيار أمامهم سوى الفوز والخروج بالثلاث نقاط لمصالحة الجماهير، بعدما استعادوا أداءهم المعهود أمام الزمالك فى الجولة الماضية ويبقى استعادة الانتصارات.

يحرص الجهاز الفنى للإسماعيلى على مشاهدة مباراتى طنطا الذى سيواجه الدراويش بعد غدٍ الأحد فى من أجل الوقوف على نقاط القوة فى صفوف أبناء السيد البدوى والسلبيات الموجودة فى صفوف المنافس.

ومن المقرر أن يعقد الجهاز الفنى للإسماعيلى محاضرة قبل المباراة يعرض فيها فيديو بمباراتى طنطا الأخيرتين وتحديد نقاط القوة والثغرات الموجودة فى صفوف الفريق الغرباوى.