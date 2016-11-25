خادم الحرمين: نحن أسرة واحدة نتكاتف ونتعاون خدمة لديننا ووطننا

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن المملكة قامت على أسس راسخة وثوابت أصيلة، عمادها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وشرفها الله باحتضان أقدس بقعتين - الحرمين الشريفين -، وخدمتهما وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار.

وقال في كلمته، مساء أمس لدى تشريفه حفل الاستقبال بإمارة المنطقة الشرقية في الدمام: "نحن بحمد الله بمثابة الأسرة الواحدة نتكاتف ونتعاون خدمة لديننا ووطننا، والتطوير سمة لازمة للدولة بما يتفق مع ثوابتنا وقيمنا، سعياً لرسم مستقبل واعد للوطن والمواطنين".

وأضاف، لقد تبنينا رؤية المملكة 2030 التي تعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، والتي من شأنها الانتقال بالمملكة إلى آفاق أوسع وأشمل، ولا بد من تظافر جهود المجتمع لإنجاحها، وعلى الدوام أظهر المواطن السعودي استشعاراً كبيراً للمسؤولية، وشكل مع قيادته وحكومته سداً منيعاً أمام الحاقدين والطامعين، وأفشل - بعد توفيق الله - الكثير من المخططات التي تستهدف الوطن في شبابه ومقدراته.

ويفتتح خادم الحرمين مساء اليوم، مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي، المعروف باسم "إثراء" في مدينة الظهران.

ويعتبر المركز الذي أنشأته شركة "أرامكو" تحفة معمارية تسعى من خلاله لتجسيد رؤية المملكة في التحول للمجتمع المعرفي.

كما يطلق حفظه الله، عددا من مشروعات أرامكو السعودية العملاقة الجديدة، ويأتي منها حقل خريص وهو أحد آخر الحقول الكبيرة العملاقة التي تم اكتشافها في العالم.

وكذلك حقل «منيفة» ويعتبر أكبر مشروع من نوعه في صناعة النفط وهو حقل مغمور، يقع في المياه السعودية شمال الجبيل.

ومن المشروعات كذلك معمل الغاز في واسط الواقع شمال مدينة الجبيل الصناعية هو أحدث معمل للغاز يساعد على تلبية احتياجات المملكة من الطاقة، ويأتي كجزء من رؤية 2030.

كما يطلق -حفظه الله- توسعة حقل الشيبة ويعد واحدا من أكبر المشروعات الفريدة من نوعها، على مستوى العالم بأسره.

وتشهد زيارة خادم الحرمين للمنطقة الشرقية تدشين مشروعات المرحلة الثانية من تطوير المدينة الجامعية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن التي تضمنت مشروعات المرافق الأكاديمية والسكنية والمساندة بتكلفة إجمالية للمشروعات بلغت 2,7 مليار ريال.

الملك سلمان -حفظه الله- مصافحاً المواطنين (واس)