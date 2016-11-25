أخبار عاجلة

محمود طاهر يهنىء «يد الأهلي» بالسوبرالإفريقي.. ويشيد باللاعبين -
محمود فايز: جمهور الأهلي وراء الفوز بالسوبر -
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: أنجزنا مشروع ممر يمتد من القاهرة وحتى كيب تاون بجنوب أفريقيا -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب فوزهم ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - كلمة وزير الخارجية الروسي في مجلس الأمن .. يتهم بريطانيا بتمويل جماعات إرهابية -
مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين -
ملكة جمال وهذه بداية تعارفهما.. سارة شاهين «الزوجة الثانية» لعمرو واكد -
مساء dmc - أهم تصريحات وزير الخارجية في اجتماع لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان -
مساء dmc - الداخلية: بعض مواقع الأخبار دأبت على بث أخبار كاذبة تروج للشائعات -
مساء dmc - الداخلية تكشف هوية انتحاري الكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأعضاء الخلية الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تجديد حبس عاطل 15 يوما لحيازته 3 كيلو حشيش بالجيزة

Google+ Print
تجديد حبس عاطل 15 يوما لحيازته 3 كيلو حشيش بالجيزة تجديد حبس عاطل 15 يوما لحيازته 3 كيلو حشيش بالجيزة

>كتب بهجت أبو ضيف

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة، وحيازته 3 كيلو من مخدر الحشيش.

 

وأعترف المتهم عقب القبض عليه، أنه كان يستعد لترويج المضبوطات على عملائه، حيث أنه يلتقى بهم بعد التنسيق معهم عبر الهاتف المحمول.

 

وردت معلومات للمقدم فوزى عامر رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، تفيد إتجار "محمد.م" عاطل بالمواد المخدرة، وبإعداد كمين له تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبحوزته 3 كيلو من مخدر الحشيش، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365