تجديد حبس عاطل 15 يوما لحيازته 3 كيلو حشيش بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة، وحيازته 3 كيلو من مخدر الحشيش.

وأعترف المتهم عقب القبض عليه، أنه كان يستعد لترويج المضبوطات على عملائه، حيث أنه يلتقى بهم بعد التنسيق معهم عبر الهاتف المحمول.

وردت معلومات للمقدم فوزى عامر رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، تفيد إتجار "محمد.م" عاطل بالمواد المخدرة، وبإعداد كمين له تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبحوزته 3 كيلو من مخدر الحشيش، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.