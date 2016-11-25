1099 امرأة يشهرن إسلامهن بالرياض

وصل عدد الداخلات في الإسلام خلال العام الماضي 1437هـ عبر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشمال الرياض 1099 امرأة من جنسيات مختلفة.

ذكرت ذلك منى بنت ناصر الخالدي في كلمة لها أثناء افتتاح الملتقى الدعوي الأول "روافد" بحضور د. رقية المحارب، وبحضور عضوات المكتب الداعمات والمتعاونات، في مركز نورين النسائي بحي الوادي.

وأكدت على رسالة المكتب المتمثلة في التعريف بالإسلام والدعوة إليه، وتقرير العقيدة الصحيحة في نفوس المسلمين وتعليمهم العلم النافع بمختلف اللغات، والتي تعمل الإدارة النسائية على تحقيقها من خلال مسارين رئيسيين هما: مشروعا "بشرى" و"ثبات"، والثالث رافد لهما.

وأوضحت الخالدي أن مشروع "بشرى" مشروع دعوي يستهدف الممرضات والأكاديميات والعاملات، على اختلاف جنسياتهن ولغاتهن ودياناتهن، لتعريفهن بالإسلام وأحكامه، من خلال تنسيق زيارات لعدد من المستشفيات والمراكز الطبية والجامعات والمدارس الأهلية والمرافق الحكومية وتقديم الإهداءات لهن، إضافة إلى حملة "شكراً لكم" السنوية للممرضات والمضيفات.

وأشارت إلى إن مشروع "ثبات" يعدُّ من أهم وأضخم مشروعات تعاوني شمال الرياض ويهدف إلى تعريف المسلمات الجدد بتعاليم وأحكام الإسلام، ومتابعتهن، وتقوية العلاقة الأخوية بهن؛ من خلال برامج متنوعة ودورات تعليمية لتصبح أكثر ثباتاً في الدين.