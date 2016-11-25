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شهادة «الإيزو» لمختبرات الحرس الوطني

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حازت المختبرات الطبية بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني بالرياض شهادة الاعتماد الدولية (الايزو 15189) وذلك كأول مدينة طبية خارج الولايات المتحدة الأميركية يتم اختيارها لهذا الاعتماد.

واستحق قسم المختبرات الشهادة الدولية في الجودة والسمعة المميزة بعد سلسلة من الاختبارات الصارمة لتقييم الكفاءة المهنية أجراها مفتشون من الكلية الأميركية لعلوم الأمراض. وأوضح د. عبدالعزيز العجلان، رئيس قسم علم الأمراض والطب المخبري بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني بالرياض، ان اعتماد الايزو يعد هدفا رئيسا للمختبرات العالمية لرفع الجودة والكفاءة التشغيلية، كون "الإيزو" يشتمل على أفضل معايير الممارسة للمختبرات والرفع بها لمعايير دولية صارمة.

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