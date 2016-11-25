أخبار عاجلة

محمود طاهر يهنىء «يد الأهلي» بالسوبرالإفريقي.. ويشيد باللاعبين -
محمود فايز: جمهور الأهلي وراء الفوز بالسوبر -
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: أنجزنا مشروع ممر يمتد من القاهرة وحتى كيب تاون بجنوب أفريقيا -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب فوزهم ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - كلمة وزير الخارجية الروسي في مجلس الأمن .. يتهم بريطانيا بتمويل جماعات إرهابية -
مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين -
ملكة جمال وهذه بداية تعارفهما.. سارة شاهين «الزوجة الثانية» لعمرو واكد -
مساء dmc - أهم تصريحات وزير الخارجية في اجتماع لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان -
مساء dmc - الداخلية: بعض مواقع الأخبار دأبت على بث أخبار كاذبة تروج للشائعات -
مساء dmc - الداخلية تكشف هوية انتحاري الكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأعضاء الخلية الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

فيصل بن مشعل يعزي أسرتي المهيوبي والقزلان

Google+ Print
فيصل بن مشعل يعزي أسرتي المهيوبي والقزلان فيصل بن مشعل يعزي أسرتي المهيوبي والقزلان

قدم صاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود

بن عبدالعزيز أمير منطقة  القصيم، تعازيه

ومواساته لأسرة المهيوبي في وفاة  مدير إدارة الدفاع المدني بالرس العقيد علي المهيوبي خلال زيارة سموه لمنزل أسرة  المهيوبي بمحافظة البكيرية.

وكان في لقائه والد العقيد المهيوبي وإخوته وابنه الذي احتضنه سموه في لمسة أبوية وحانية منه، وطمأنه بأنه هو أبوه ورافده بعد الله، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ذوو الفقيد أعربوا عن شكرهم 

وتقديرهم لسمو أمير منطقة القصيم

على مواساته لهم والتي كان لها أبلغ 

الأثر في تخفيف ألمهم، وعلى هذه اللفتة الحانية والأبوية من سموه في تخفيف مصابهم.

كما أجرى سمو أمير منطقة

القصيم زيارة لمنزل مدير مستشفى الرس العام طارق القزلان بمحافظة 

الرس، قدم خلالها تعازيه ‏في وفاة

والده محمد القزلان -رحمه الله، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده

بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته

ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأعرب مدير مستشفى الرس العام وذوو الفقيد عن شكرهم لسمو أمير منطقة القصيم على مواساته لهم، مؤكدين أن ذلك غير مستغرب على سموه الذي عود الجميع على مثل هذه اللفتة الكريمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية