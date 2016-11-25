فيصل بن مشعل يعزي أسرتي المهيوبي والقزلان

قدم صاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود

بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، تعازيه

ومواساته لأسرة المهيوبي في وفاة مدير إدارة الدفاع المدني بالرس العقيد علي المهيوبي خلال زيارة سموه لمنزل أسرة المهيوبي بمحافظة البكيرية.

وكان في لقائه والد العقيد المهيوبي وإخوته وابنه الذي احتضنه سموه في لمسة أبوية وحانية منه، وطمأنه بأنه هو أبوه ورافده بعد الله، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ذوو الفقيد أعربوا عن شكرهم

وتقديرهم لسمو أمير منطقة القصيم

على مواساته لهم والتي كان لها أبلغ

الأثر في تخفيف ألمهم، وعلى هذه اللفتة الحانية والأبوية من سموه في تخفيف مصابهم.

كما أجرى سمو أمير منطقة

القصيم زيارة لمنزل مدير مستشفى الرس العام طارق القزلان بمحافظة

الرس، قدم خلالها تعازيه ‏في وفاة

والده محمد القزلان -رحمه الله، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده

بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته

ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأعرب مدير مستشفى الرس العام وذوو الفقيد عن شكرهم لسمو أمير منطقة القصيم على مواساته لهم، مؤكدين أن ذلك غير مستغرب على سموه الذي عود الجميع على مثل هذه اللفتة الكريمة.