أمير الرياض يستمع إلى شرح عن أهداف الجمعية السعودية للجودة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتبه في قصر الحكم أمس، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للجودة سعود بن عبدالعزيز الشمري, ومدير فرع الجمعية بمنطقة الرياض ماجد بن فهد الراجح.

واستمع سمو الأمير فيصل بن بندر خلال اللقاء إلى شرح من الشمري عن مهام وأهداف الجمعية في تقديم الوعي والمعرفة والتعاون المشترك على التأهيل والاعتماد, مبيناً أن رسالة الجمعية الإسهام في تحسين جودة الخدمات والمنتجات والمعلومات وتطويرها ونشر ثقافة الجودة ومفاهيمها, والحث على تطبيقها في القطاعات كافة.