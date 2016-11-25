مدير الأمن العام يؤكد ضرورة تطوير الأداء الميداني لرجال المرور

عقد مديرو المرور في المملكة صباح أمس ملتقاهم الثاني في نادي الضباط بالرياض بحضور مدير الامن العام الفريق عثمان المحرج ومدير الإدارة العامة للمرور اللواء عبدالله الزهراني.

ونقل مدير الأمن العام لمديري المرور تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وتوجيهاته - حفظه الله - بضرورة النهوض بالأداء المروري وتطويره، وتأكيد حرص القيادة على رفع معدلات الأمن والسلامة على الطرقات والحفاظ على الأرواح والمقدرات.

وأكد مدير الأمن العام على ضرورة تطوير الاداء الميداني وتفعيل الاستفادة من التقنية ورفع كفاءة رجال المرور في اطار حرص الامن العام على تطويرالأداء الامني في كافة قطاعاته ووحداته بشكل عام والرقي بمستوى الخدمات المرورية بشكل خاص.

وأكد الفريق المحرج اهمية الاستفادة من الدعم والاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة الرشيدة للمنظومة المرورية الحيوي وحتمية توظيفه من قبل رجال المرور بما يخدم الرسالة المرورية نحو المجتمع، متمنيا للمجتمعين التوفيق وان يلمس الجميع ثمار لقائهم في خدمات ميسرة وانضباطية مرورية واعية وسلامة مرورية عالية.

عقب ذلك واصل الملتقى جلساته ونقاشاته المتعددة والتي تنوعت في مواضيعها وسبل تنفيذها واساليب تقديمها.

وقد ناقش المشاركون العديد من الموضوعات المرورية والتنظيمات التقنية الجديدة وسبل تلافي المعوقات.

مديرو المرور خلال الملتقى