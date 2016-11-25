ننشر قائمة منتخب التايكوندو ببطولة الجائزة الكبرى بأذربيجان

كتبت ياسمين يحيى

أعلن اتحاد التايكوندو برئاسة فرج العمرى، قائمة المنتخب المقرر مشاركته ببطولة الجائزة الكبرى التى ستقام فى الفترة من ٦ إلى ١٢ ديسمبر القادم بأذربيجان.

تضم القائمة ٥ لاعبين هم هداية ملاك فى وزن ٥٧ كجم والحاصلة على برونزية أولمبياد ريو دى جانيرو وسهام الصوالحى وزن ٦٧ كجم والتى أحرزت ذهبية بطولة العالم العسكرية العلم الماضى ورضوى رضا وزن ٥٧ كجم كجم، وسبق لها تحقيق برونزية بطولة العالم العسكرية ٢٠١٥ ونور حسين وزن ٤٩ كجم والتى تمتلك خبرة أفريقية سبق لها المشاركة بعدد من البطولات القارية، بالإضافة إلى سيف عيسى فى وزن تحت ٨٠، والذى خاض معسكر خارجى بإنجلترا خلال الشهر الماضى كنوع من الاحتكاك بلاعبين عالميين.

وبدأ اللاعبون معسكرهم بالمركز الأولمبى بالمعادى لحين موعد السفر إلى أذربيجان.