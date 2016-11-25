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مجلس حلبية مستاء من الديون المتراكمة على النادى المصرى

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مجلس حلبية مستاء من الديون المتراكمة على النادى المصرى مجلس حلبية مستاء من الديون المتراكمة على النادى المصرى

أعلن مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة سمير حلبية استياءه الشديد من كمية الديون المتراكمة على النادى المصرى من المجالس السابقة.

 

وأكد مصدر مسئول داخل النادى المصرى أن المجلس الحالى دفع مبالغ كبيرة منذ توليهم المهمة مثل مستحقات لاعبين متأخرة.

 

تابع المصدر أن إدارة النادى قامت اليوم بدفع مبلغ 21 ألف فرانك سويسرى للمحكمة الرياضية وهى رسوم الطعن المقدم من النادى المصرى ردًا على شكوى اللاعب النيجرى جودى انيكى .

 

وأضاف أن الطعن الذى ستقدمه إدارة النادى بالمستندات سوف يثبت صحة موقف النادى من الشكوى التى تقدم بها اللاعب للحصول على مستحقاته المتأخرة.

 

جدير بالذكر أن المحكمة الدولية الرياضية كانت قد ألزمت النادى المصرى بدفع 450 ألف دولار للاعب جودى انيكى لعدم حصوله على مستحقاته لدى النادى البورسعيدى.

 

 

 

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