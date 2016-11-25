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عبيد الزعابي: 19 مسجداً بأسماء الأبطال في عجمان ومصفوت

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عبيد الزعابي: 19 مسجداً بأسماء الأبطال في عجمان ومصفوت عبيد الزعابي: 19 مسجداً بأسماء الأبطال في عجمان ومصفوت

قال عبيد الزعابي مدير مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية في عجمان: تم اختيار 19 مسجداً بأسماء شهداء الوطن الغالي في عجمان ومصفوت، وتم تركيب اللوحات بأسماء الشهداء، وقد روعي اختيار مواقع أسماء الشهداء حسب موقع ذويهم وأسرهم في جميع مناطق عجمان، وذلك عرفاناً بما قدمه الشهداء للوطن وقيامهم بالواجب، مؤكداً حرص واهتمام الشؤون الإسلامية والأوقاف دائماً في كل الخطب والصلوات بالدعاء الدائم للشهداء.

وأكد أن هذه المبادرة تأتي كرد الجميل للشهداء وأسرهم وأن أسماءهم تظل خالدة في وجدان كافة أفراد المجتمع لما قدمه الشهداء من نصرة للحق والذود عن الوطن، والوقوف إلى جانب الشرعية ورفع راية الوطن عالية، وأن شعب الإمارات يقدر الدماء الزكية التي تفدي تراب الوطن الغالي وتؤدي الواجب.

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