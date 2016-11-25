سلطان بن زايد وطحنون وسيف وسرور بن محمد يعزون في وفاة حمد العامري

قدم سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة واجب العزاء في وفاة المغفور له حمد محمد مرزوق العامري وذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه عصر أمس إلى مجلس بجوار منزل الفقيد في منطقة الهابوي في مدينة العين، والتقى خلالها ولده سهيل حمد محمد مرزوق العامري وعدداً من أهله وأقاربه.

مواساة

كما قدم العزاء سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، والشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، والشيخ سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان، والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية، وعدد كبير من المواطنين والمقيمين.

دعاء

وعبر سمو الشيوخ عن خالص تعازيهم ومواساتهم لأسرة وذوي الفقيد، متوجهين بالدعاء إلى الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.