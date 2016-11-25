راشد الشرقي: الأعراس الجماعية جزء من ثقافة الخير والعطاء

أكد الشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام نائب رئيس منطقة الفجيرة للصناعات البترولية (فوز)، أن مبادرة الأعراس الجماعية في الدولة جزء من ثقافة الخير والعطاء التي تشهدها، والتي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويواصل نهجها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

جاء ذلك خلال حضوره حفل العرس الجماعي الـ17 الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، عصر أول من أمس، في مركز وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع بالفجيرة، وبمشاركة 23 شاباً مواطناً.

وأشار الشرقي إلى أهمية الأعراس الجماعية في تكاتف المجتمع ومساعدة الشباب على بناء أسرة مستقرة، لافتاً إلى جهود مؤسسة صندوق الزواج والمؤسسات الوطنية في رعاية تلك الأعراس الجماعية التي غدت حالة اجتماعية ووطنية تجسد مدى التلاحم بين أبناء الوطن لتؤكد أن «البيت متوحد».

وهنأ الشرقي العرسان، متمنياً لهم حياة أسرية سعيدة مكللة بالنجاح والتوفيق، وبارك الجهد الذي بذلته لجنة العرس الجماعي في الفجيرة لتحضير وتجهيز متطلبات هذه الفعالية.

ومن جهة ثانية، زار الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، أمس، منصة مجلس الإمارات للشباب في إمارة الفجيرة «متاهة الابتكار»، والتي أقيمت في الفجيرة مول، ونظمها مجلس الفجيرة للشباب ضمن فعاليات أسبوع الإمارات للابتكار.

واطلع على ما تضمنته متاهة الابتكار من الممرات مثل ممر التساؤلات الذي يساعد الشباب على التفكير في مستقبلهم، وممر الابتكار الذي يحمل رسائل للشباب ويفرغ طاقاتهم الإبداعية، وممر صور مبادرات ومشاركات أعضاء المجلس وركن التواقيع وكلمات عن الابتكار.