حاكم عجمان: القيادة توفر الاحتياجات لبناء المواطن القادر على خدمة وطنه

دعا صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الطلبة والطالبات إلى الاستفادة مما تقدمه الدولة من خدمات تعليمية وصحية، مشيراً إلى أن الجامعات والكليات المنتشرة في ربوع الوطن تضاهي في برامجها ومناهجها ودراستها وهيئاتها التدريسية الجامعات العالمية.

وأشاد بالقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، لتوفير الاحتياجات الأساسية كافة لبناء المواطن القادر على خدمة وطنه، كما يولون اهتماماً كبيراً ويدعمون ويباركون كل مبادرة وبرنامج وخطة استراتيجية تخدم تطوير التعليمي والبرامج الصحية، وتنفيذ وبناء الجامعات والمدارس والمستشفيات المراكز الصحية من أجل تدريب الطلبة والطالبات في تلك الجامعات، والاستفادة من خبراتهم مستقبلاً لقيادة العمل الصحي والطبي المتميز.

جاء ذلك خلال حضور سموه حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة وطالبات جامعة الخليج الطبية في عجمان والبالغ عددهم 107 خريجين وخريجات في العديد من التخصصات الطبية، والذي أقيم مساء أمس في «قاعة الإمارات للضيافة».

وقال سموه عقب الحفل، الذي حضره معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، وعدد من الشيوخ وأعيان البلاد وكبار المسؤولين، إن الدور الريادي، الذي تؤديه مؤسسات الدولة التعليمية والصحية الحكومية والخاصة والمستشفيات يأتي في خدمة الطلبة الدارسين والمتدربين من جامعة الخليج الطبية، وإتاحة الفرص أمامهم حتى يتسنى لهم اكتساب الخبرات العملية من واقع الممارسة الميدانية لمهنة الطب في مستشفيات الدولة، مؤكداً أن تلك البرامج والخطط تساعد الطلاب على اختيار التخصصات، التي يرغبون بدراستها وما يتطلبه سوق العمل في الدولة.

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان عن سعادته واعتزازه بالخريجين والخريجات من جامعة الخليج الطبية.

تنسيق

أكد صاحب السمو حاكم عجمان دعمه كل الطلبة المجتهدين، وأنه لن يدخر وسعاً في توفير البعثات التعليمية للخريجين المتفوقين بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة، لاستكمال دراساتهم الأكاديمية والبحثية في الخارج حتى يعودوا حاصلين على أرقى وأحدث العلوم الطبية في العالم.