حاكم رأس الخيمة: نحتفل بقيام دولة لها شأن عظيم وإرادة شعب ورفعة وطن

قال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة إن الاحتفالات الوطنية والمناسبات الاجتماعية التي تشهدها دولتنا خلال هذه الفترة هي احتفال بقيام دولة لها شأن عظيم بين الأمم وإرادة شعب ورفعة وطن وهي احتفالات لتعزيز الهوية الوطنية في نفوس أبناء الدولة.. مشيرا إلى أن مسيرة العطاء ستستمر في قلوب تخلص وأجيال تدرك قيمة اتحاد الإمارات.

جاء ذلك خلال زيارة سموه امس للقرية التراثية التي تقام تحت رعاية سموه على كورنيش القواسم وتنظمها لجنة احتفالات اليوم الوطني الـ 45 في الإمارة وتستمر حتى الثالث من ديسمبر المقبل.

كان في استقبال سموه راشد سويدان الخاطري رئيس لجنة احتفالات اليوم الوطني الـ 45 في رأس الخيمة وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة.

واطلع سموه على الأجنحة الرئيسية في القرية والتي تضم ركن الحرفيين وركن الجهات والأكلات الشعبية ومنتجات الأسر المنتجة وغيرها من منتجات تراثية.. واستمع إلى شرح تفصيلي لما تحتويه الأجنحة.

وتفقد سموه مسرح الفعاليات والمسابقات التي تركز على القيم التراثية وتعزيز الاتحاد في نفوس زوار القرية.

وأشاد سموه بما شاهده من معروضات في القرية التراثية عكست صور الحاضر والماضي لدولة الإمارات من خلال الفعاليات التراثية والترفيهية ومتعة التسوق وكذلك الاحتفاليات التي تقام والمصاحبة لليوم الوطني الـ 45.. مؤكدا أن القرية التراثية حققت نجاحات كبيرة وأتاحت الفرصة للجمهور من المواطنين والمقيمين لقضاء وقت ممتع.

وعبر سموه عن سعادته بمشاركة جميع شرائح مجتمع دولة الإمارات في هذه الفرحة الوطنية.