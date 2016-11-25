منصور بن محمد يشيد بجهود صروح دبي الأكاديمية

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، مساء أمس، حفل تخريج الدفعة الـ 11 من خريجي الكلية الملكية للجراحين الإيرلندية بدبي، وذلك في مدينة دبي الطبية.

بلغ عدد الخريجين 70 طالباً وطالبة من الكلية الملكية للجراحين الإيرلندية في دبي وفرع مملكة البحرين الشقيقة، منهم 45 خريجاً من مواطني الدولة، والذين حصلوا على درجة الماجستير في علوم إدارة الرعاية الصحية، والماجستير في علوم الجودة والسلامة، والماجستير في إدارة الرعاية الصحية للعام 2016.

واستهل رئيس الكلية البروفيسور جون هايلند، الحفل، بكلمة ترحيبية للحضور الكريم والخريجين، متمنياً لهم تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات والتوفيق في حياتهم العملية وتطلعاتهم الأكاديمية.

طموحات

وقام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتوزيع الشهادات على الخريجين، مثمناً اجتهادهم ونجاحهم، وتمنى لهم التوفيق في سبيل تحقيق طموحاتهم المستقبلية، مثنياً سموه على الجهود التي تبذلها الصروح الأكاديمية في الإمارة.

وفي ختام الحفل، تسلم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، هدية من رئيس الكلية، تقديراً لرعايته وحضوره الكريم لحفل التخرج، والتقطت الصور التذكارية مع أعضاء هيئة تدريس الكلية.