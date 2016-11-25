هزاع ونهيان وسيف بن زايد يشهدون عرس «الزعاب» الجماعي

شهد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، العرس الجماعي لأبناء قبيلة الزعاب الذي أقيم أمس في مجلس الزعاب بأبوظبي.

وهنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان العرسان وذويهم بهذه المناسبة السعيدة، متمنياً سموه للعرسان حياة هانئة ومستقرة وسعيدة.

حضور

وحضر حفل العرس الجماعي - الذي شمل 35 عريساً - سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، والشيخ محمد بن بطي آل حامد، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، والشيخ محمد بن سلطان بن خليفة، وعدد من الشيوخ.

وعبّرت اللجنة المنظمة للعرس عن شكرها وتقديرها لأصحاب السمو الشيوخ لحضورهم العرس الجماعي.

وتضمن العرس العديد من الفعاليات الشعبية والتراثية والفنية والشعرية التي شارك فيها عدد من الحضور.

شكر

وأعرب الشباب المشاركون في العرس الجماعي عن شكرهم وتقديرهم لأصحاب السمو الشيوخ لحضورهم وتشريفهم للعرس الجماعي، مشيدين بالحرص الكبير الذي توليه قيادة الدولة الرشيدة لمشاركة المواطنين أفراحهم في جميع مناسباتهم، ومؤكدين أن مثل هذه الفعاليات من شأنها زيادة الترابط الاجتماعي والأهمية المحورية للأسرة في عملية البناء والتنمية.

حضر العرس، إلى جانب سموهم، معالي أحمد جمعة الزعابي، نائب وزير شؤون الرئاسة، وجبر محمد غانم السويدي، المدير العام لديوان ولي عهد أبوظبي.