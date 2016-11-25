خميس المزينة في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى الفريق خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي بعد عقود من العطاء باخلاص وولاء.

ونعى المكتب الإعلامي لحكومة دبي الفقيد، عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مدوّناً: «انتقل إلى رحمة الله تعالى الفريق خميس مطر المزينة، قائد عام شرطة دبي... إنا لله وإنا إليه راجعون».

وأعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، أن صلاة الجنازة على فقيد الوطن خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، ستقام اليوم بعد صلاة الجمعة في مسجد زعبيل الكبير، وسيوارى جثمانه الثرى في مقبرة القصيص.

وتقدمت القيادة العامة لشرطة الشارقة، عبر حسابها في «إنستغرام»، بأحر التعازي وأصدق المواساة لأسرة الفقيد، سائلةً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

التحق المزينة بالعمل في شرطة دبي بتاريخ 13-6-1983، وفي عام 1993 تم تثبيته ضابطاً بقسم المخدرات في الإدارة العامة للتحريات بالمباحث الجنائية، وفي عام 1997 أصبح مديراً لإدارة المباحث الجنائية، ثم مديراً للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في عام 2004، وفي عام 2008 تم تعيينه نائباً للقائد العام لشرطة دبي، وتولى قيادة شرطة دبي في نوفمبر 2013. وفي يوليو الماضي، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قراراً بترقية خميس المزينة القائد العام لشرطة دبي إلى رتبة فريق.