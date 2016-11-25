"الجيزة" توقع عقد بدء تطوير ميت عقبة بمبلغ 26 مليون جنيه

كتبت إيناس البنا

قالت الدكتورة منال عوض، نائب محافظ الجيزة لشئون البيئة وتنمية المجتمع، إن الأسبوع المقبل سيشهد عقد توقيع تطوير منطقة ميت عقبة، بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعى للتنمية والوكالة الفرنسية القائمة بالمشروع.

وأشارت نائب المحافظ فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أنه سيتم فى البداية توقيع عقد تطوير ميت عقبة بحى العجوزة بمبلغ 26 مليون جنيه من أصل مبلغ 60 مليون جنيه لتطوير منطقتى أرض اللواء وميت عقبة، بتمويل أجنبى من المؤسسات المسئولة عن تطوير المناطق العشوائية.

وأوضحت منال، أنه تم عقد اجتماعات تنسيقية مع الوكالة الفرنسية الخاصة بتطوير المناطق العشوائية، وذلك فى إطار عدة اجتماعات متتالية لبحث تطوير عدد من المناطق بإحياء المحافظة، وذلك عن طريق منحة مقدمة من الوكالة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، حيث من المفترض تطوير الأسواق العشوائية وإنشاء بنية تحتية ورصف طرق وحنفيات حريق، للتنمية، وتقوم الوكالة بدراسة الأماكن العشوائية التى تحتاج لتطوير ثم يتم إعداد تصميمات لها من قبل خبراء التخطيط، وذلك فور انتهاء الاجتماعات التنسيقية بالمحافظة.

وعلى جانب آخر أوضحت نائب المحافظ أن الصندوق، يقوم بالتنسيق مع هيئة الاستثمار، لإعداد عقد تطوير منطقة إمبابة القديمة لتطويرها أيضا كونها مدرجة بالمناطق غير المخططة، وذلك لتولى جهة أجنبية أيضا عملية تطويرها، ويقوم حاليا الحى بعمل حصر شامل للمنطقة لمعرفة أولويات الاحتياجات لها من رصف وبلاط إنترلوك وشبكات صرف صحى وحنفيات حريق.