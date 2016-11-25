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حظك اليوم الجمعة برج القوس الجمعة 25/11/2016

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حظك اليوم الجمعة برج القوس الجمعة 25/11/2016 حظك اليوم الجمعة برج القوس الجمعة 25/11/2016

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نقدم لمولود برج القوس على الصعيد المهنى والعاطفى والعملي، ومن المعروف أن مواليد هذا البرج يتمتعون بجاذبية شديدة وذكاء اجتماعى شديد ولكن حين يتعلق الأمر بالحب فهم شديدو التردد لدرجة تجعل الآخرين لا يثقون بهم ويتخوفون من ترددهم.

 

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني:

 

أوضاعك فى العمل أفضل بكثير مما كانت عليه فى الماضى، حاول أن تتجاوز كل الأمور بطريقة أكثر عقلانية، كما أنه من المتوقع أن تحصل على ترقية من العمل قريباً.

 

برج القوس على الصعيد العاطفي:

 

علاقتك بالحبيب مثالية أكثر من أى وقت مضى، ما عليك الآن إلا أن تتعامل مع كل ما يحتاجه منك من دعم بشكل جيد ولا تدع العصبية تؤثر على علاقتكما بشكل سىء كما كان يحدث فى الفترة الماضية.

 

برج القوس على الصعيد الصحي:

 

جلوسك فى العمل لساعات طويلة انعكس على صحتك بشكل سىء، الذهاب إلى الطبيب الخاص بك والحصول على الطعام الصحى هو الحل الأفضل للحفاظ على صحتك.

 

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

 

من المتوقع أن تكون الفترة المقبلة هى الأفضل على كل المستويات، كما أنه من المفترض أن تحصل على فرصة جيدة فى العمل خلال الأيام المقبلة.


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مصر 365

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