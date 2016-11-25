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حظك اليوم برج الميزان الجمعة 25/11/2016

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حظك اليوم برج الميزان الجمعة 25/11/2016 حظك اليوم برج الميزان الجمعة 25/11/2016

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يتميز بمشاعره الرقيقة وحدسه القوى، عاشق لكل ما يتعلق بالفن وكبرياء وثقة لا يهزهما أحد هذه هى أبرز صفات برج الميزان الذى نقدم له اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى و الصحى، ذلك بالإضافة إلى ميول الميزان الدائمة إلى العزلة والتفكير فى الأشياء التى تهم شخصه فقط.

 

برج الميزان على الصعيد المهنى..

 

أمامك فرصة للترقية ، ومديرك سيكلفك بمهام جديدة فى عملك إذا نجحت بها ستحصل على الترقية ومكافأة مالية ، استغل ذكائك ومهاراتك ، وتخلَ عن الكسل وتأجيل المهام حتى تنجح فى ذلك الاختبار.

 

برج الميزان على الصعيد العاطفى ..

 

خلافاتك القديمة مع شريكك فى طريقها إلى الحل ، تحتاج إلى لقاء مع الحبيب لمناقشة المشكلات بهدوء والوصول إلى حلول سريعة للتخلص من التوتر الذى يؤثر على علاقتكما.

 

على الصعيد الصحى ..

 

بعض التفاصيل تراها بسيطة ولكنها فى غاية الأهمية وقد تكون مؤشرا لمرض خطير تعانى منه ، فلا تهمل فى صحتك واحرص على زيارة الطبيب باستمرار وإجراء فحوصات طبية كل فترة.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

 

تمر بأزمة اليوم تفقدك السيطرة على أعصابك ، ولكنك فى النهاية ستنجح فى الخروج منها ، الأهم من ذلك لا تخسر علاقتك بمن حولك ولا تتردد فى طلب النصيحة والمشورة من الآخرين.


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مصر 365

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