حظك اليوم برج الدلو الجمعة 25/11/2016

نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الدلو على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، أبناء هذا البرج الذى يتمتعون ببعض الصفات أهمها القلب الصافِ والوفاء مع الأصدقاء.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفى..

افتح صفحة جديدة مع شريك حياتك واتفقا على يوم تقضوه سوياً لاستعادة مشاعركما وحبكما وطى صفحة الخلافات الماضية ، وإيجاد حلول جذرية لها.

برج الدلو على الصعيد المهنى ..

اليوم ستواجه العديد من المشاكل والقضايا التى وقعت مؤخراً بينك وبين مديرك بسبب زملائك فى العمل ، كن ذكياً فى التعامل ولا تدخ فى نقاشات جانبية بعيدة عن العمل.

برج الدلو على الصعيد الصحى..

تعانى من ألام الأسنان بشكل مستمر ، عليك زيارة الطبيب والإكثار من تناول الفواكه والخضروات وشرب الحليب بشكل يومى .

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

أخبار جيدة فى الطريق إليك سواء على المستوى المهنى أو الشخصى ، وتنجح فى تحقيق كثير من الأهداف التى تسعى خلفها منذ فترة.