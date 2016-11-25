برج الثور حظك اليوم الجمعة 25/11/2016

يتميز بمشاعره الرقيقة وحدسه القوى، عاشق لكل ما يتعلق بالفن وكبرياء وثقة لا يهزهما أحد هذه هى أبرز صفات برج الثور الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى و الصحى، ذلك بالإضافة إلى ميول الثور الدائمة إلى العزلة والتفكير فى الأشياء التى تهم شخصه فقط.

برج الثور على الصعيد المهنى..

انتظر مفاجآت كثيرة فى الفترة القادمة، ولا تبحث عن فرص عمل جديدة فحياتك ستشهد انفراجة كبيرة فى الأمور المالية، واستعن بالصبر والتفكير المنظم.

برج الثور على الصعيد العاطفى ..

فكر جيدا قبل الإقدام على أى خطوة جديدة فى علاقاتك بشريك، ربما يكون الوقت غير مناسب لفتح مجالات جديدة فى العلاقة، ولا تتعامل وفقاً لرغباتك الآن.

على الصعيد الصحى ..

ابحث عن حل لسهرك لساعات طويلة، ولا تتعامل مع مشاكلك الشخصية بضغط عصبى لا تجد نفسك واقعا تحت وطأة الإرهاق النفسى والعصبى.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برد الثور أن يعيش فى حالة من حالات التشتت الذى يميل للبقاء بمفرده والاستماع غلى أغانى قديمة بسبب تفكيره فى تجربيته العاطفية، التى تركت داخله أثرا كبيرا ويحتاج مولود الثور إلى فترة حتى يعود إلى طبيعته.