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برج العذراء حظك اليوم الجمعة 25/11/2016

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برج العذراء حظك اليوم الجمعة 25/11/2016 برج العذراء حظك اليوم الجمعة 25/11/2016

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الانتقاد وعشق التفاصيل والحكمة التى تطغى على تفكيره فى معظم الأحيان، والبحث عن المثالية ورغبة العيش فى المدينة الفاضلة، والميل إلى العزلة والاكتفاء بفيلم قديم أم أغنية لها ذكرى خاصة عنده هى أبرز صفات الذى نقدم له على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

 

برج العذراء على الصعيد المهنى..

 

خطوات جديدة على الصعيد المهنى تزيد من ثقتك بنفسك، وتحتاج إلى فترة من الراحة لتعيد صفائك الذهنى بعد حالة الإرهاق الفكرى التى قضيتها فى الفترة الماضية .

 

برج العذراء على الصعيد العاطفى ..

 

تقلل من نفسك كثيراً عندما تقدم تنازلات لمن لا يستحقك، اعرف قيمة نفسك ولا تجعل أحد يتعدى حدود وضعتها له داخلك، وعد إلى تحفظك فى التعامل مع الناس.

 

على الصعيد الصحى..

 

الحساسية النفسية هى الاقرب لك فى الفترة القادمة، حالتك المزاجية السيئة هى السبب فيما تعانى منه الآن، ابتعد عن الأكلات التى تحتوى على شطة حتى تتجنب تهيج بشرتك.

 

توقعات علماء الفلك لمولود العذراء..

 

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيش يوم مرتبك على الصعيد المهنى والبحث عن مخرج لأزماتك لن يحتاج إلى جهود بقدر ما يحتاج إلى تفكير منظم.


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مصر 365

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