أخبار عاجلة

محمود طاهر يهنىء «يد الأهلي» بالسوبرالإفريقي.. ويشيد باللاعبين -
محمود فايز: جمهور الأهلي وراء الفوز بالسوبر -
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: أنجزنا مشروع ممر يمتد من القاهرة وحتى كيب تاون بجنوب أفريقيا -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب فوزهم ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - كلمة وزير الخارجية الروسي في مجلس الأمن .. يتهم بريطانيا بتمويل جماعات إرهابية -
مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين -
ملكة جمال وهذه بداية تعارفهما.. سارة شاهين «الزوجة الثانية» لعمرو واكد -
مساء dmc - أهم تصريحات وزير الخارجية في اجتماع لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان -
مساء dmc - الداخلية: بعض مواقع الأخبار دأبت على بث أخبار كاذبة تروج للشائعات -
مساء dmc - الداخلية تكشف هوية انتحاري الكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأعضاء الخلية الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 25/11/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 25/11/2016 حظك اليوم برج السرطان الجمعة 25/11/2016

>

من الأبراج المائية التى تتسم بالحساسية الشديدة، والميل للغموض، وإليكم توقعات على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى .

 

برج السرطان على الصعيد المهنى :

الوقت مناسب لخلق قاعدة مع الزملاء، فالفترة السابقة التى كنت تعانى منها الاحباط سوف تنتهى قريباً، كما سوف تنطلق مع الأهل والأصدقاء، فتفعل ذلك لمدة يوم أو نحو ذلك كحد أقصى.

 

السرطان على الصعيد العاطفى :

من المتوقع ان تخفف قليلاً من الضغط فاغتنم هذه الفرصة للراحلة والاسترخاء مع عائلتك أو شريك الحياة، فسوف ترسم الراحة من الأمور المألوفة فتتمتع بأمسية هادئة فى المنزل مع شريك الحياة بدلاً من الخروج.

 

السرطان على الصعيد الصحى:

استعد لبعض الأخبار الجيدة، وخاصة فيما يتعلق بمنزلك فقد تنشأ بعض الفرص التى تؤدى إلى تحول فى الإقامة أو وضع اللمسات الأخيرة فيمكنك الاستفادة من الطاقة الإيجابية وهذا هو أفضل وقت للحصول على مشروع بعيداً عن الأرض.

توقعات علماء الأبراج للفترة القادمة:

قد تبدأ اليوم مع بعض الارتباك ولكن قد تصادف شخص يأتى لانقاذ روحك من ذلك، ولا تبخل على تقديم النصيحة لغيرك كما لو كنت فى موضعه كما انك من الممكن ان تزور الأماكن المقدسة اليوم، ولكن النصف الثانى من اليوم يمر بسلاسة فيمكنك الاستمتاع مع الأصدقاء.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى