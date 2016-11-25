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حظك اليوم برج الحوت الجمعة 25/11/2016

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حظك اليوم برج الحوت الجمعة 25/11/2016 حظك اليوم برج الحوت الجمعة 25/11/2016

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نقدم لمولود على الصعيد المهنى والعاطفى والعملي، وهو البرج المعروف بأنه حساس للغاية ومخلص خاصة فى علاقته بالأصدقاء حيث يمنحهم اهتمامًا كبيرًا ويتعامل مع مشاكلهم وكأنها مشكلته الخاصة، ويتميز أيضًا بسعيه الدائم نحو الاستقلال وبالإبداع الشديد.

 

برج الحوت على الصعيد المهني:

قدمت مجهوداً متميزاً فى عملك خلال الفترة الماضية بشهادة مديرينك وزملائك ، حاول الاستمرار على هذا الأداء حتى تحصل على الترقية المناسبة والوصول لهدفك.

 

برج الحوت على الصعيد العاطفي:

تحتاج لمزيد من التواصل مع أفراد عائلتك وأصدقائك ، وعدم الابتعاد عنهم والانشغال فى العمل والمشاكل العاطفية ، التقى أقاربك وأصدقائك المقربين لقضاء وقت ممتع كل فترة.

 

برج الحوت على الصعيد الصحي:

لا تعتمد على المسكنات فقط لتخفيف الألام ، عليك استشارة الطبيب الخاص بك وعدم شراء أى دواء إلا بأمر الطبيب ، فالأمر لا يتحمل الإهمال والكسل.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

وظيفة جديدة فى الطريق اليك ،ولكن لا تتخذ قراراً إلا بعد دراسة الأمر من جميع الجوانب حتى لا تخسر وظيفتك الحالية ، فكر بعمق وهدوء ، ولا مانع من استشارة أصدقائك المقربين منك وتثق فى وجهة نظرهم.


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مصر 365

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