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حظك اليوم برج الحمل الجمعة 25/11/2016

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حظك اليوم برج الحمل الجمعة 25/11/2016 حظك اليوم برج الحمل الجمعة 25/11/2016

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الهدوء الذى يسبق العاصفة الجملة التى من الممكن أن تلخص حياة برج الحمل، فيتسم مواليده بالرزانة والعقل والحكمة، والغضب العارم الذى نادراً ما يصدر منهم إلا إذا اضطرتهم الأمور لذلك، هذه هى أبرز صفات برج الحمل الذى نقدم له اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

 

على الصعيد المهنى:

 

يوم عمل هادئ دون ضغوطات ، ولكن حاول تنظيم أوقاتك ومواعيد العمل حتى لا تضع نفسك فى مواقف محرجة مع رؤساءك ، خاصة فى ظل تربص زملائك بك.

 

على الصعيد العاطفى..

 

استمر على قرارك الذى اتخذته بإنهاء علاقتك العاطفية التى تسبب لك الأذى النفسى وتضيع وقتك دون جدوى ، لا تضعف أمام قرارك مهما حاول الحبيب التواصل معك.

 

على الصعيد الصحى..

 

جسدك يحتاج لمزيد من الراحة والاستخاء بعد المجهود الذى بذلته خلال الفترة الماضية ، فلا ترهق نفسك أكثر من ذلك واحصل على كفايتك من النوم حتى تستطيع مواصلة عملك.

 

توقعات علماء الفلك:

 

تقع مشكلة بينك وبين أحد زملائك فى العمل اليوم ، حاول عدم الدخول فى نقاشات جانبية بعيدة عن العمل حتى لا تقع فى أخطاء قد تتسبب فى خسارة وظيفتك.


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مصر 365

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