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حبس تاجر أسماك 4 أيام على ذمة التحقيقات لتجارته بالعملة بدمياط

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حبس تاجر أسماك 4 أيام على ذمة التحقيقات لتجارته بالعملة بدمياط حبس تاجر أسماك 4 أيام على ذمة التحقيقات لتجارته بالعملة بدمياط

>دمياط - عبده عبد البارى

قررت نيابة جنح كفر سعد حبس "محمد ابراهيم الأعصر" 50 عاما  تاجر أسماك ومقيم بمركز كفر سعد والمتهم بتجارة العملة 4 أيام على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 16293 جنح كفر سعد كفر سعد .

وكان الرائد محمد السعدنى رئيس مباحث الأموال العامة  بدمياط ومعاونه النقيب خالد شوقى وكيل قسم الأموال العامة بمشاركة الرائد محمد أبو العز رئيس مباحث كفر سعد، قد تمكنوا من ضبط المتهم وبحوزته  10400 جنيه مصريا و4600 دولار أمريكى و 40 ريال سعودى و2 موبايل.

وكانت معلومات قد وردت تفيد قيام  المتهم بالتجارة فى العملات الأجنبية، وتم عمل التحريات اللازمة والتى أثبتت صحة المعلومات حول المتهم، حيث قامت حملة لضبط المتهم والذى اعترف بحيازته لهذه المبالغ بقصد الاتجار، وتم التحفظ على المضبوطات وجارى تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة.

 


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