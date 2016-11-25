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إصابة شخصين بطلقات نارية على طريق بورسعيد / الإسماعيلية

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إصابة شخصين بطلقات نارية على طريق بورسعيد / الإسماعيلية إصابة شخصين بطلقات نارية على طريق بورسعيد / الإسماعيلية

أصيب شخصان بعدة طلقات نارية من مسلحين مجهولين على طريق بورسعيد / الإسماعيلية بالقرب من الكيلو 11 وتم نقل المصابين الى مستشفى الإسماعيلية العام لاسعافهما.

تلقى مدير أمن الإسماعيلية إشارة من مستشفى الإسماعيلية العام بوصول كل من المصاب " عادل . ف " 21 سنة مقيم حى السلام دائرة قسم ثان الإسماعيلية مصاب بطلق نارى بالساق الأيمن  وبرفقته مصاب آخر يدعى "السيد " 35 سنة مصاب بعدة طلقات نارية بالساقين وطلق نارى فى الفخد الأيمن وحالته العامة سيئة .

وبسؤال المصاب الأول قرر أنه أثناء عودتهما من القنطرة غرب وبرفقته المصاب الثانى كانا يستقلان دراجة بخارية وفوجئوا بسيارة ملاكى  بها مسلحين يطلقون عليهما الأعيرة النارية وفروا هاربين.

وجارى عمل الخدمات الطبية اللازمة للمصابين وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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مصر 365