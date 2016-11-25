إصابة تاجر مواشى بطلق نارى على طريق سامى سعد بين الشرقية والإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

أصيب تاجر مواشى بطلق نارى فى الكتف اليمنى أطلقه عليه مسلحون مجهولون على طريق سامى سعد بين حدود محافظة الشرقية مع الإسماعيلية، وتم نقله إلى مستشفى الإسماعيلية العام لإنقاذه.

تلقى اللواء عصام سعد مدير امن الإسماعيلية إشارة من مستشفى الإسماعيلية العام يفيد بوصول المصاب "السيد.أ.ا"، 50 سنة تاجر مواشى مقيم الأخيوة مركز الحسينية شرقية، مصاب بطلق نارى فى الكتف اليمنى فتحة دخول بدون خروج، واستقرار الطلق النارى فى كتفه من مسلحين مجهولين على طريق سامى سعد بين حدود محافظة الشرقية مع الإسماعيلية، وجارى عمل الخدمات الطبية اللازمة له وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.