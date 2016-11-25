حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 25-11-2016

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نقدم لمواليد برج الجوزاء توقعات علماء الفلك لليوم الجمعة 25 نوفمبر بشتى الأصعدة ، أبرزها الصعيد الصحى الذى يتطلب منك الاهتمام و الالتزام بنظام غذائى سليم، و الجانب المهنى فى حاجة للوصول لمرحلة الهدوء و الاستقرار.
برج الجوزاء على الصعيد المهني:
لمواليد برج الجوزاء، الصعيد المهنى فى حاجة للوصول لمرحلة الهدوء و الاستقرار ، وخاصة بعد ظهور الكثير من المشاكل بهذا الصعيد خلال الفترة الماضية و جعل الطاقة السلبية تعم المكان و هو ما يؤثر عليك بشكل سلبى .
برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:
لمواليد هذا البرج الحياة العاطفية تحتاج للانتعاش من جديد و ذلك بعد تسريب الملل إليها ، لا تتردد فى أخذ خطوة إيجابية من أجل التجديد و الخروج من الروتين اليومى .
برج الجوزاء على الصعيد الصحي:
لمواليد برج الجوزاء الصعيد الصحى يحتاج لجرعة كبيرة من الاهتمام و خاصة بعد معاناتك المتكررة مع الام القولون ، فالالتزام بنظام غذائى سليم هو أفضل طريقة خلال هذه الفترة.
توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء
عليك تجنب الانفعال والتعامل بعصبية مع من حولك ، فكل هذا يجعلهم يبتعدون عنك و يعاملونك بسلبية و تجاهل واضحين .
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