حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 25-11-2016

نقدم لمواليد برج الجوزاء توقعات علماء الفلك لليوم الجمعة 25 نوفمبر بشتى الأصعدة ، أبرزها الصعيد الصحى الذى يتطلب منك الاهتمام و الالتزام بنظام غذائى سليم، و الجانب المهنى فى حاجة للوصول لمرحلة الهدوء و الاستقرار.

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

لمواليد برج الجوزاء، الصعيد المهنى فى حاجة للوصول لمرحلة الهدوء و الاستقرار ، وخاصة بعد ظهور الكثير من المشاكل بهذا الصعيد خلال الفترة الماضية و جعل الطاقة السلبية تعم المكان و هو ما يؤثر عليك بشكل سلبى .

برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الحياة العاطفية تحتاج للانتعاش من جديد و ذلك بعد تسريب الملل إليها ، لا تتردد فى أخذ خطوة إيجابية من أجل التجديد و الخروج من الروتين اليومى .

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الجوزاء الصعيد الصحى يحتاج لجرعة كبيرة من الاهتمام و خاصة بعد معاناتك المتكررة مع الام القولون ، فالالتزام بنظام غذائى سليم هو أفضل طريقة خلال هذه الفترة.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

عليك تجنب الانفعال والتعامل بعصبية مع من حولك ، فكل هذا يجعلهم يبتعدون عنك و يعاملونك بسلبية و تجاهل واضحين .