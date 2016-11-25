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حظك اليوم الجمعة برج العقرب الجمعة 25/11/2016

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حظك اليوم الجمعة برج العقرب الجمعة 25/11/2016 حظك اليوم الجمعة برج العقرب الجمعة 25/11/2016

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نقدم لمولود على الصعيد المهنى والعاطفى والعملي، العقرب من أكثر الأبراج صعبة التفاهم، لكنه على قدر كبير من تحمل المسئولية، طموح لا يستسلم لضغوط الحياة بسهولة.

 

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني:

 

ربما تكون الفترة المقبلة فى العمل هى الأفضل على مستوى علاقتك بالمدير فى العمل، كما أنه من المتوقع أن تحصل على مكافأة مالية قريبًا من العمل بسبب قدرتك على العمل بشكل جيد فى الفترة الأخيرة.

 

برج العقرب على الصعيد العاطفي:

 

الحبيب فى حاجة إليك، فعلى الرغم من أن الفترة الماضية قد شملت بعض الاضطراب إلا أنك قادر دائمًا على احتواء الأمر والتعامل مع كل هذه الأمور ببساطة، كما أنك الآن قادر على التواصل معه بشكل أفضل يضمن لكما حياة أفضل فى الفترة المقبلة.

 

برج العقرب على الصعيد الصحي:

 

أوضاعك الصحية ليست سيئة، ولكن هذا لا يمنعك من أن تهتم أكثر بصحتك، وتتبع نظاما غذائيا صحيا، ومن الأفضل أن تذهب إلى الصالات الرياضية من جديد وتهتم بصحتك.

 

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

 

يتوقع علماء الفلك أن هناك الكثير من التغيرات التى ستحدث لك فى الفترة المقبلة، تحديدًا على مستوى الأسرة والأصدقاء.


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مصر 365

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