رئيس "سلامة الغذاء": تأخر المشروع بسبب طموحات سياسية لبعض وزراء حكومة نظيف

كتب عامر مصطفى

كشف الدكتور حسين منصور، رئيس وحدة إنشاء هيئة سلامة الغذاء، أنه تم البدء منذ عام 2007 بإعداد هيئة لسلامة الغذاء بشكل متفرغ ومحترف للغاية، لافتا إلى أن ثقافة سلامة الغذاء مفقودة لدى المجتمع المصرى، وهى جهة ستضم كل تخصصات ما يخص سلامة الغذاء ويكون لديها تشريع جيد تستطيع تنفيذه، ويكون العاملين مدربين للعمل، وهى ليست فكرة جديدة.

وأضاف منصور خلال حواره لبرنامج يوم بيوم الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، إلى أن جميع دول العالم تفصل سلامة الغذاء عن الدواء، لأن الدواء لا يجب أن يكون ملوث لأنه مقدم لمريض مصاب بمرض ما، لافتا إلى أن مشكلة الأدوية هى التسعير، والدستور كفل سلامة الغذاء فى مواده.

وأشار منصور إلى أن تأخير ظهور الهيئة كان لأمور سياسية فى مرحلة كان بها توافق بالمجموعة الوزارية الموجودة وقتها، وكان هناك طموحات شخصية لبعض الشخصيات، لافتا إلى أن وزير الصناعة والتجارة رشيد محمد رشيد وقت حكومة الدكتور أحمد نظيف، كان وزير سياسى وكان يُحارب من البعض فقامت مجموعة بتأخير ذلك المشروع، وتم تجميده.