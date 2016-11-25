"الزراعة" خطة لتنمية البحيرات الشمالية ومزارع الأحواض السمكية لزيادة الإنتاج

كتب عز النوبى

كشف آخر تقرير صادر عن الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة، عن بدء خطة تنفيذية عاجلة لتنمية البحيرات الشمالية والمزارع السمكية واستزراع الأحواض السمكية للنهوض بها وزيادة الانتاج السمكى، وخاصة مزارع الاستزراع السمكى فى (المنزلة – الزاوية – برسيق – النموذجية)، بالإضافة إلى إنشاء عدد من المفرخات البحرية لإنتاج ذريعة الدنيس والقاروص.

وأكد تقرير الثروة السمكية،الذى حصل لـ"اليوم السابع"، أنه بالنسبة لمزرعة المنزلة تم الانتهاء من تطوير وتقسيم واستزراع عدد (2) حوض بالقطاع الأول لعدد (4) أحواض كل حوض بمساحة (5) أفدنة، وذلك لرفع متوسط إنتاجية الفدان، بالإضافة إلى الانتهاء من استزراع جميع الأحواض المستهدفة لهذا الموسم، والانتهاء من وضع المستهدف الكمى للمزرعة بكمية قدرها (1450) طنا، وتم استزراع المزرعة المكثفة بإصباعيات القاروص كموسم تجريبى نظراً لارتفاع ملوحة مصدر الرى بها.

وأكد تقرير الثروة السمكية، أنه فيما يخص مزرعة "برسيق "تم البدء فى تطوير عدد (50) حوض بمساحة (496,5) فدان لدخولهم موسم الاستزراع، والانتهاء من استزراع جميع الأحواض المستهدفة لهذا العام، والانتهاء من وضع المستهدف الكمى للمزرعة بكمية قدرها (1300) طن، بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من تدعيم خط التغذية الخاص بمحطة الرفع للقطاعين السادس والسابع، وتم تطوير مساحة (150) فدان ودخولها الموسم الإنتاجى الحالى، والانتهاء من تطوير وصيانة قطاع الحضانات بالمزرعة النموذجية وشبه المكثفة وجارى انتهاء الاعمال الصناعية.

وأكد التقرير، أنه بالنسبة لمزرعة الزاوية، تم الانتهاء من استزراع جميع الأحواض المستهدفة لها العام، والانتهاء من وضع المستهدف الكمى للمزرعة بكمية قدرها (350) طنا، وتم تطوير مساحة (140) فدانا بمزرعة الزاوية ودخولها الموسم الإنتاجى الحالى، وتم تغيير تصميم القطاع الثالث بمزرعة الزاوية بحيث يكون لكل حوض بالقطاع فتحة رى وفتحة صرف، بالإضافة إلى تغيير التركيب المحصولى بالمزارع بإحلال أصناف اقتصادية محل الأصناف غير الاقتصادية وضع المستهدفات الكمية للمزارع عن موسم 2014 /2015 والمقدرة بـ 3170 طن والنقدية المقدرة (21,5 ) مليون جنيه.

وتابع التقرير أنه تم الانتهاء من إنشاء المزرعة النموذجية بمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد وتم استزراع مزرعة أم شيحان المكثفة بمحافظة شمال سيناء بإصباعيات البلطى كعام تجريبى، وتحليل مياه الآبار لمحافظة جنوب سيناء لإقامة مزارع مكثفة، بالإضافة إلى معاينة بركة تصلح للاستزراع السمكى فى منطقة القصير.

وتابع التقرير أنه بالنسبة للمفرخات والزريعة: جارى حاليا أنشاء عدد مفرخ بحرى لإنتاج زريعة الدنيس والقاروص بمنطقتى اغزيون بمحافظة شمال سيناء، وكذلك بمنطقة الكيلو 21 بالاسكندرية بطاقة انتاجية قدرها 5 مليون وحدة زريعة لكل مفرخ علما بأنه يوجد مفرخ تابع للهيئة بمحافظة الإسكندرية لإنتاج ذريعة الدنيس والقاروص يعمل منذ عام 2000 وكانت انتاجيته للعام المالى 2015 /2016 م 3,635 مليون وحدة ذريعة ك 21 القديم.

وأكد تقرير الثروة السمكية،أنه جارى تنمية بحيرة السد العالى بإصبعيات اسماك البلطى من مفرخات أسوان (صحارى ـ جرف حسين) ضمن خطة الهيئة فى تنمية البحيرات والمسطحات المائية بكمية قدرها عشرة مليون وحدة وجارى زيادة هذه الكمية.